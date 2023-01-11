Согласно данным портала m2bomber, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет 1 214 долларов. Однако на сервисах по поиску жилья можно найти варианты, "квадрат" в которых стоит гораздо больше.

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Что предлагают владельцы самых дорогих во Львове квартир, какие особенности в таких помещениях, а также что из дополнительных удобств получат будущие жильцы – дальше.

Пентхаус за 950 тысяч долларов

По состоянию на 11 января на портале DOM.RIA представлено 3 346 предложений. Самой дорогой из них есть шестикомнатный пентхаус на улице Червоній. Его стоимость составляет 950 тысяч долларов. Общая площадь жилья – 450 квадратных метров. Жилая площадь составляет 115,6 метра, еще 34,8 "квадрата" занимает кухня.

Пентхаус с собственной террасой / Фото DOM.RIA

Отмечается, что здание построено в 2011 – 2015 годах. В квартире есть индивидуальное отопление. Вместе с квартирой в цену входит 3 гаража и собственная терраса.

Двухуровневая квартира за 550 тысяч долларов

Рядом с торгово-развлекательным комплексом Forum можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 193 квадратных метра.

Трехкомнатная квартира на улице Цеховой / Фото DOM.RIA

Жилье продается с дизайнерской мебелью и техникой. Кроме прочего здесь обустроена прачечная и два санузла на первом и мансардном этажах. В квартире установлены система кондиционирования и вентиляции, датчики дыма, система охранной сигнализации. Также есть выход на террасу. Двухуровневое жилье за 550 тысяч долларов На улице Липова Алея продают четырехкомнатную квартиру за 550 тысяч долларов. Общая площадь жилья составляет 220 квадратных метров. Жилье в Галицком районе Львова за 550 тысяч долларов / Фото DOM.RIA Само здание построено в 2021 году. Всего здесь предусмотрено 10 этажей, на последних обустроены двухуровневые апартаменты. Семикомнатная квартира за 530 тысяч долларов Семикомнатная квартира в австрийском доме по улице Турецкой предлагает покупателям 323 метра квадратных жилой площади и собственный подвал на 20 "квадратов". Двухуровневое жилье за 530 тысяч долларов / Фото DOM.RIA Первый уровень квартиры состоит из просторной гостиной, изолированной комнаты, кабинета, кухни, коридора, санузла и лестницы на второй уровень. Также здесь есть два балкона с видом на парк. Второй уровень состоит из просторной спальни из гардеробной, двух санузлов и нескольких изолированных комнат. В квартире предусмотрено индивидуальное отопление, подогрев полов, индивидуальная система фильтрации воды, а также система охраны.

Квартира с позолоченными элементами за 385 тысяч долларов

На улице Коцюбинского продают трехкомнатную квартиру по цене 385 тысяч долларов. Общая площадь жилья составляет 94,9 квадратных метра, из них 13,6 – площадь кухни.

Жилье с дизайнерским ремонтом за 385 тысяч гривен / Фото DOM.RIA

В квартире сделан дизайнерский ремонт с использованием позолоты. Люстры в квартире выполнены под индивидуальный заказ в Италии и украшены камнями Swarovski.