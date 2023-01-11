Згідно із даними порталу m2bomber, середня вартість квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 1 214 доларів. Однак на сервісах з пошуку житла можна знайти варіанти, "квадрат" у яких коштує значно більше.

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Що пропонують власники найдорожчих у Львові квартир, які особливості у таких помешканнях, а також що із додаткових зручностей отримають майбутні мешканці – далі.

Пентхаус за 950 тисяч доларів

Станом на 11 січня на порталі DOM.RIA представлено 3 346 пропозицій. Найдорожчою із них є шестикімнатний пентхаус на вулиці Червоній. Його вартість становить 950 тисяч доларів. Загальна площа житла – 450 метрів квадратних. Житлова площа становить 115,6 метра, ще 34,8 "квадратів" займає кухня.

Пентхаус із власною терасою / Фото DOM.RIA

Зазначається, що будинок побудований у 2011 – 2015 роках. У квартирі є індивідуальне опалення. Разом з квартирою у ціну входить 3 гаражі та власна тераса.

Дворівнева квартира за 550 тисяч доларів

Поруч із торговельно-розважальним комплексом Forum можна придбати трикімнатну квартиру площею 193 метри квадратних.

Трикімнатна квартира на вулиці Цеховій / Фото DOM.RIA

Житло продається з дизайнерськими меблями та технікою. Окрім іншого тут облаштована пральня та два санвузли на першому та мансардному поверхах. У квартирі встановлена система кондиціонування та вентиляції, датчики диму, система охоронної сигналізації. Також є вихід на терасу. Дворівневе помешкання за 550 тисяч доларів На вулиці Липова Алеся продають чотирикімнатну квартиру за 550 тисяч доларів. Загальна площа житла становить 220 метрів квадратних. Житло у Галицькому районі Львова за 550 тисяч доларів / Фото DOM.RIA Сам будинок побудований у 2021 році. Усього тут передбачено 10 поверхів, на останніх облаштовані дворівневі апартаменти. Семикімнатна квартира за 530 тисяч доларів Семикімнатна квартира в австрійському будинку на вулиці Турецькій пропонує покупцям 323 метрів квадратних житлової площі та власний підвал на 20 "квадратів". Дворівневе житло за 530 тисяч доларів / Фото DOM.RIA Перший рівень квартири складається з просторої вітальні, ізольованої кімнати, кабінету, кухні, коридору, санвузла та сходів на другий рівень. Також тут є два балкони з краєвидом на парк. Другий рівень складається з просторої спальні з гардеробною, двох санвузлів та кількох ізольованих кімнат. У квартирі передбачане індивідуальне опалення, підігрів підлоги, індивідуальна система фільтрації води, а також система охорони.

Квартира з позолоченими елементами за 385 тисяч доларів

На вулиці Коцюбинського продають трикімнатну квартиру за ціною 385 тисяч доларів. Загальна площа житла становить 94,9 метра квадратних, з них 13,6 – площа кухні.

Житло із дизайнерським ремонтом за 385 тисяч гривень / Фото DOM.RIA

Зазначається, що у квартирі зроблений дизайнерський ремонт з використанням позолоти. Люстри у квартирі виконані під індивідуальне замовлення в Італії та оздоблені камінням Swarovski.