Как купить жилье в Испании с огромной скидкой: назван простой способ

Недвижимость в Испании нельзя назвать дешевой. К лету стоимость квадратного метра качественного жилья в европейской стране в среднем составила 1,7 тысячи евро (55,3 тысячи гривен).

Однако купить квартиру в Испании можно и с большой скидкой. Простой способ назвали эксперты по недвижимости.

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Сколько стоит жилье в Испании

К лету 2021 года средняя стоимость "квадрата" жилья с хорошим ремонтом в Испании составила 1,7 тысячи евро. По словам экспертов по недвижимости, возможно стать обладателем квартиры и по более низкой цене. В таком случае следует подбирать объекты без ремонта. Этот вариант позволит сэкономить до 25%.

Квартиру в Испании можно купить с хорошей скидкой / Фото Pixabay

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Где выгодно купить жилье в Испании без ремонта

Квадратный метр квартиры без ремонта обойдется около 1,28 тысячи евро (41,7 тысячи гривен). По словам специалистов, существенная разница (от 40 до 46%) в цене между квартирами с отделкой и без – в Леоне, Оренсе, Кастельоне, Понтеверде, Хаэне, Куэнке, Паленсии и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

В Мадриде квартира без ремонта обойдется дешевле на 12% / Фото Pixabay