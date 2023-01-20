Количество сделок упало в три раза: что происходит на вторичном рынке жилья

Версия застройщиков о недостатке предложений на рынке жилья не соответствует действительности. На самом деле это одна из спекуляций, а настоящие проблемы спровоцированы падением спроса.

Об этом сообщила бывший руководитель отдела разработки макропруденциальной политики Национального банка Украины (НБУ) Наталья Задерей.

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Что происходит со спросом, предложениями и ценами

По данным ЛУН, количество новостроек в продаже за год сократилось с 216 до 182. Государственная служба статистики приводит данные, что в январе – сентябре 2022 года площадь введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Киеве выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти данные опровергают версию о нехватке предложения жилья в Киеве.

Темой больших спекуляций есть спрос.

Статистики сделок на первичном рынке никогда не было. Украина остается едва ли не единственной страной в Европе, где никто централизованно не собирает и не обнародует данные о количестве сделок на приобретение жилья в новостройках. И заявления игроков рынка о спросе являются оценочными и субъективными. К тому же до войны около половины сделок на рынке жилья Киева были инвестиционными, что означает значительное отложенное предложение при уменьшении этого вида спроса.

– рассказывает Задерей.

По ее словам, в прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4% в долларах по официальному курсу НБУ. Хотя рост цен существенно замедлился по сравнению с 2021 годом, когда квадратный метр подорожал на 30%, однако он достаточно значителен для столицы страны, где идет полномасштабная война.

Динамика вторичного рынка более адекватна. Цена квадратного метра в Киеве в 2022 году снизилась на 10% после роста на 15% годом ранее. Снижение цен произошло в условиях снижения спроса,

– написала эксперт.

Учитывая рост цен, происходит падение спроса на жилье. Хотя отчеты нотариусов за 2022 год Минюст еще не обнародовал, имеющаяся статистика показывает падение количества сделок на вторичном рынке недвижимости.

На основании данных за III квартал 2022 года мы видим значительное падение количества сделок. В целом по Украине количество сделок по купле-продаже квартир и жилых домов в III квартале снизилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2021 и составило около 53 000. В 2021 году количество сделок только в Киеве было почти 41 787,

– отметила Наталья Задерей.