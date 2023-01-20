Про це повідомила колишній керівник відділу розробки макропруденційної політики Національного банку України (НБУ) Наталія Задерей.

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Що відбувається із попитом, пропозиціями та цінами

За даними ЛУН, кількість новобудов у продажу за рік скоротилася з 216 до 182. Державна служба статистики наводить дані, що в січні – вересні 2022 року площа введеного в експлуатацію житла в багатоквартирних будинках у Києві зросла на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Ці дані спростовують версію про нестачу пропозиції житла в Києві.

Темою більших спекуляцій є попит.

Статистики угод на первинному ринку ніколи не існувало. Україна залишається чи не єдиною країною в Європі, де ніхто централізовано не збирає і не оприлюднює дані про кількість угод на придбання житла в новобудовах. І заяви гравців ринку про попит є оціночними й суб’єктивними. До того ж до війни близько половини угод на ринку житла Києва були інвестиційними, що означає значну відкладену пропозицію при зменшенні цього виду попиту,

– розповідає Задерей.

За її словами, торік ціна квадратного метра на первинному ринку Києва зросла на 4% у доларах за офіційним курсом НБУ. Хоча зростання цін суттєво сповільнилося порівняно з 2021 роком, коли квадратний метр подорожчав на 30%, проте воно досить значне для столиці країни, де триває повномасштабна війна.

Динаміка вторинного ринку більш адекватна. Ціна квадратного метра у Києві в 2022 році знизилася на 10% після зростання на 15% роком раніше. Зниження цін відбулося в умовах зниження попиту,

– написала експертка.

З огляду на зростання цін відбувається падіння попиту на житло. Хоча звіти нотаріусів за 2022 рік Мін'юст ще не оприлюднив, наявна статистика показує падіння кількості угод на вторинному ринку нерухомості.

З даних за III квартал 2022 року ми бачимо значне падіння кількості угод. Загалом по Україні кількість угод з купівлі-продажу квартир та житлових будинків у III кварталі знизилася втричі порівняно з аналогічним періодом 2021 та становила близько 53 000. Натомість у 2021 році кількість угод лише у Києві була майже 41 787,

– зазначила Наталя Задерей.

Нагадаємо, на думку експертки, у Львові ще до закінчення війни почала формуватися цінова бульбашка. Зараз середня ціна в регіоні зросла на 37% і майже зрівнялася зі столичною.