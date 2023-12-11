За сколько лет можно заработать на собственную квартиру в разных странах Европы
Источник:forsal.pl
С начала полномасштабной войны в Украине в разных странах Европы проживает несколько миллионов украинцев. Многие планируют оставаться и в будущем приобрести там новое жилье. Узнайте, сколько времени нужно экономить жителям стран Европы, чтобы купить собственное жилье.
Возможность приобрести жилье в той или иной стране часто воспринимается как ключевой показатель качества жизни и уровня ее экономического развития. Средний показатель собственного жилья в Европе в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.
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Сколько лет нужно работать на собственное жилье в странах Европы
В разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, но доступность жилья определяют также по уровню зарплат и времени, в течение которого можно накопить средства на собственную квартиру или дом.
Согласно последнему отчету Deloitte Property Index 2023, наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить жилье, граждане должны полностью откладывать свою зарплату в течение 14,1 года.
Легче всего заработать на квартиру в Бельгии и Норвегии, несмотря на то, что цены там достаточно высокие. Вот столько времени нужно откладывать всю зарплату для покупки квартиры в странах Европы:
- Бельгия – 4,3 года;
- Норвегия – 4,7 года;
- Дания – 5 лет;
- Словения – 5,6 года;
- Италия – 6,2 года;
- Румыния – 6,3 года;
- Греция – 6,6 года;
- Великобритания, Нидерланды, Португалия – 7,2-7,5 года;
- Польша – 8,1 года;
- Хорватия – 9 лет;
- Ирландия – 9,8 года;
- Венгрия – 10,2 года;
- Эстония – 10,8 года;
- Сербия – 11,8 года;
- Чехия – 13,3 года;
- Словакия – 14,1 года.
Следует отметить, что в 2022 году почти во всех европейских странах выросли цены на жилье. Высокая стоимость зафиксирована в Австрии и Германии, Франции и Норвегии.
В Украине снизились цены на квартиры в новостройках
В большинстве крупных городов Украины средняя стоимость жилья на первичном рынке упала. К примеру, в Киеве цена на квадратный метр снизилась с 48,3 тысячи до 48 тысяч гривен, в Одессе – с 39,1 тысячи до 36,6 тысячи гривен, в Ужгороде – с 42,6 тысячи до 41,5 тысячи гривен, в Днепре – с 44,6 тысячи до 40 тысяч гривен. Цены заметно выросли только во Львове – примерно на 2 тысячи за "квадрат".
Такая положительная динамика связана с тем, что рынок первичной недвижимости добился стабильности. Жилье подешевело, в частности, из-за укрепления гривны с 40,3 до 37,7 за доллар за последний год и довольно низкого спроса на недвижимость в новостройках (треть от довоенного).