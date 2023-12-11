За сколько лет можно заработать на собственную квартиру в разных странах Европы

С начала полномасштабной войны в Украине в разных странах Европы проживает несколько миллионов украинцев. Многие планируют оставаться и в будущем приобрести там новое жилье. Узнайте, сколько времени нужно экономить жителям стран Европы, чтобы купить собственное жилье.

Возможность приобрести жилье в той или иной стране часто воспринимается как ключевой показатель качества жизни и уровня ее экономического развития. Средний показатель собственного жилья в Европе в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.

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Сколько лет нужно работать на собственное жилье в странах Европы

В разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, но доступность жилья определяют также по уровню зарплат и времени, в течение которого можно накопить средства на собственную квартиру или дом.

Согласно последнему отчету Deloitte Property Index 2023, наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить жилье, граждане должны полностью откладывать свою зарплату в течение 14,1 года.

Легче всего заработать на квартиру в Бельгии и Норвегии, несмотря на то, что цены там достаточно высокие. Вот столько времени нужно откладывать всю зарплату для покупки квартиры в странах Европы:

Бельгия – 4,3 года;

Норвегия – 4,7 года;

Дания – 5 лет;

Словения – 5,6 года;

Италия – 6,2 года;

Румыния – 6,3 года;

Греция – 6,6 года;

Великобритания, Нидерланды, Португалия – 7,2-7,5 года;

Польша – 8,1 года;

Хорватия – 9 лет;

Ирландия – 9,8 года;

Венгрия – 10,2 года;

Эстония – 10,8 года;

Сербия – 11,8 года;

Чехия – 13,3 года;

Словакия – 14,1 года.

Следует отметить, что в 2022 году почти во всех европейских странах выросли цены на жилье. Высокая стоимость зафиксирована в Австрии и Германии, Франции и Норвегии.

В Украине снизились цены на квартиры в новостройках

В большинстве крупных городов Украины средняя стоимость жилья на первичном рынке упала. К примеру, в Киеве цена на квадратный метр снизилась с 48,3 тысячи до 48 тысяч гривен, в Одессе – с 39,1 тысячи до 36,6 тысячи гривен, в Ужгороде – с 42,6 тысячи до 41,5 тысячи гривен, в Днепре – с 44,6 тысячи до 40 тысяч гривен. Цены заметно выросли только во Львове – примерно на 2 тысячи за "квадрат".

Такая положительная динамика связана с тем, что рынок первичной недвижимости добился стабильности. Жилье подешевело, в частности, из-за укрепления гривны с 40,3 до 37,7 за доллар за последний год и довольно низкого спроса на недвижимость в новостройках (треть от довоенного).