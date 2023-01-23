В каких странах украинцы активно покупали недвижимость рассказал основатель компании Hayat Estate Вячеслав Фоменко.

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Рейтинг возглавляет Турция

По словам специалиста, в последние месяцы значительно возросло количество покупателей, которые приобретали жилье для себя. Это мотивировано желанием найти безопасное место для жизни.

По итогам 2022 года одним из самых популярных направлений среди украинцев стала Турция, где недвижимость значительно дешевле, чем в ЕС. К тому же, страна привлекает теплым климатом и простой процедурой покупки жилья, а владельцам недвижимости Турция открывается возможность получить вид на жительство.

Наши граждане переезжают в Турцию не только в поисках спасения от войны и теплого климата – они ищут свою среду. Украинская диаспора в стране по численности может сравниться с нашей диаспорой в Польше. В Алании есть украинские школы, детсады, рестораны и магазины,

– отмечает Фоменко.

В каких еще странах покупают жилье

Украинцы стали покупать больше недвижимости в странах Евросоюза, в частности, в Испании, Португалии, Германии, Польше и Болгарии. Как и в Турции, в этих странах на рынок вышли также украинские застройщики.

Отдельное направление для покупки жилья – тёплые страны: Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, индонезийский остров Бали.

Специалист подытоживает, что полномасштабная война разбрасывала по миру миллионы украинцев. Кто рассматривает жизнь в других странах как временное убежище, кто стремится закрепиться на новом месте. К тому же после победы Украины каждый сможет распорядиться своей зарубежной недвижимостью: кто будет использовать как жилье для сезонного отдыха, кто-то сдаст в аренду, а кто-то продаст и заработает на этом.