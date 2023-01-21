Об этом свидетельствуют данные портала GetHome.pl. Эксперты подчеркивают, что для расчета была взята заработная плата в размере 6 287,79 злотых.
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Сколько нужно откладывать на жилье в Польше
Как отмечается в исследовании, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров в Польше нужно откладывать практически всю среднюю месячную заработную плату (6 300 злотых или 1340 евро) в течение 7 лет. В общей сложности медианная стоимость жилья по крану составляет более 107 тысяч евро.
При этом в других странах Европы приобрести свое жилье посложнее. К примеру, в Чехии такая на покупку аналогичного метража придется отложить 120 зарплат, а в Словакии – 140.
Проще всего приобрести собственную квартиру в Дании, для этого придется отложить 40 зарплат, а также в Ирландии – 50. Средняя доступность жилья по отношению к зарплатам зафиксирована в:
- Испании (65),
- Италии (85),
- Германии (90),
- Франции (95).
Сколько нужно откладывать на жилье в разных странах Европы / Инфографика GetHome
Дорогие кредиты и программа "Первая квартира"
По данным банка PKO, в результате удорожания квадратных метров и кредитов у поляков возникла проблема с поиском доступного жилья.
Сейчас проблему может решить новая госпрограмма "Первая квартира" с кредитом под 2%, которая заработает с середины 2023 года. По этой программе первые 10 лет государство будет покрывать разницу с заниженной кредитной ставкой. Получить кредит смогут жители до 45 лет.