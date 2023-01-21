Об этом свидетельствуют данные портала GetHome.pl. Эксперты подчеркивают, что для расчета была взята заработная плата в размере 6 287,79 злотых.

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Сколько нужно откладывать на жилье в Польше

Как отмечается в исследовании, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров в Польше нужно откладывать практически всю среднюю месячную заработную плату (6 300 злотых или 1340 евро) в течение 7 лет. В общей сложности медианная стоимость жилья по крану составляет более 107 тысяч евро.

При этом в других странах Европы приобрести свое жилье посложнее. К примеру, в Чехии такая на покупку аналогичного метража придется отложить 120 зарплат, а в Словакии – 140.

Проще всего приобрести собственную квартиру в Дании, для этого придется отложить 40 зарплат, а также в Ирландии – 50. Средняя доступность жилья по отношению к зарплатам зафиксирована в:

Испании (65),

Италии (85),

Германии (90),

Франции (95).



Сколько нужно откладывать на жилье в разных странах Европы / Инфографика GetHome

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