Эти пять куполов в Иллинойсе, Колорадо, Виргинии, Миссури и Огайо действительно привлекают внимание. Не только потому, что они очень интересны и расположены на природе. Но и потому, что их можно приобрести за бюджетную цену – до 400 тысяч долларов.

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Ньютон, Иллинойс

Цена: 400 тысяч долларов

Двойной купольный дом площадью 460 "квадратов" с четырьмя спальнями / Фото Realtor

Дивайд, Колорадо

Цена: 345 тысяч долларов

Купольный домик в лесу площадью 120 "квадратов" с двумя спальнями / Фото PPMLS

Лексингтон, Вирджиния

Цена: 379 тысяч долларов

Купольный дом у подножия горы площадью 190 "квадратов" / Фото Realtor

Оттервилл, Миссури

Цена: 348 421 долларов

Двойной купольный дом с пятью спальнями / Фото Realtor

Плезант-Сити, Огайо

Цена: 382 499 долларов

Купольный дом на огромном лесистом участке с тремя спальнями / Фото MLS Now