Эти пять куполов в Иллинойсе, Колорадо, Виргинии, Миссури и Огайо действительно привлекают внимание. Не только потому, что они очень интересны и расположены на природе. Но и потому, что их можно приобрести за бюджетную цену – до 400 тысяч долларов.
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Ньютон, Иллинойс
- Цена: 400 тысяч долларов
Двойной купольный дом площадью 460 "квадратов" с четырьмя спальнями / Фото Realtor
Дивайд, Колорадо
- Цена: 345 тысяч долларов
Купольный домик в лесу площадью 120 "квадратов" с двумя спальнями / Фото PPMLS
Лексингтон, Вирджиния
- Цена: 379 тысяч долларов
Купольный дом у подножия горы площадью 190 "квадратов" / Фото Realtor
Оттервилл, Миссури
- Цена: 348 421 долларов
Двойной купольный дом с пятью спальнями / Фото Realtor
Плезант-Сити, Огайо
- Цена: 382 499 долларов
Купольный дом на огромном лесистом участке с тремя спальнями / Фото MLS Now