Ці п'ять куполів у Іллінойсі, Колорадо, Вірджинії, Міссурі та Огайо справді привертають увагу. Не лише через те, що вони дуже цікаві та розташовані на природі. А й через те, що їх можна придбати за бюджетну ціну – до 400 тисяч доларів.

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Ньютон, Іллінойс

Ціна: 400 тисяч доларів

Подвійний купольний будинок площею 460 "квадратів" з чотирма спальнями / Фото Realtor

Дівайд, Колорадо

Ціна: 345 тисяч доларів

Купольний будиночок у лісі площею 120 "квадратів" з двома спальнями / Фото PPMLS

Лексінґтон, Вірджинія

Ціна: 379 тисяч доларів

Купольний будинок біля підніжжя гори площею 190 "квадратів" / Фото Realtor

Оттервілл, Міссурі

Ціна: 348 421 доларів

Подвійний купольний будинок з п'ятьма спальнями / Фото Realtor

Плезант-Сіті, Огайо

Ціна: 382 499 доларів

Купольний будинок на величезній лісистій ділянці з трьома спальнями / Фото MLS Now