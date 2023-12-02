Ці п'ять куполів у Іллінойсі, Колорадо, Вірджинії, Міссурі та Огайо справді привертають увагу. Не лише через те, що вони дуже цікаві та розташовані на природі. А й через те, що їх можна придбати за бюджетну ціну – до 400 тисяч доларів.
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Ньютон, Іллінойс
- Ціна: 400 тисяч доларів
Подвійний купольний будинок площею 460 "квадратів" з чотирма спальнями / Фото Realtor
Дівайд, Колорадо
- Ціна: 345 тисяч доларів
Купольний будиночок у лісі площею 120 "квадратів" з двома спальнями / Фото PPMLS
Лексінґтон, Вірджинія
- Ціна: 379 тисяч доларів
Купольний будинок біля підніжжя гори площею 190 "квадратів" / Фото Realtor
Оттервілл, Міссурі
- Ціна: 348 421 доларів
Подвійний купольний будинок з п'ятьма спальнями / Фото Realtor
Плезант-Сіті, Огайо
- Ціна: 382 499 доларів
Купольний будинок на величезній лісистій ділянці з трьома спальнями / Фото MLS Now