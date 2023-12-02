Актуальные предложения: сколько стоят самые дешевые купольные домики в США

2 декабря 2023, 19:53
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Источник:

Realtor

Купольные домики строят не только для того, чтобы зарабатывать на аренде. Например, в США они популярны также как основные дома или как места для отдыха летом.

Эти пять куполов в Иллинойсе, Колорадо, Виргинии, Миссури и Огайо действительно привлекают внимание. Не только потому, что они очень интересны и расположены на природе. Но и потому, что их можно приобрести за бюджетную цену – до 400 тысяч долларов.

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Ньютон, Иллинойс

  • Цена: 400 тысяч долларов

Двойной купольный дом площадью 460 "квадратов" с четырьмя спальнями / Фото Realtor

Дивайд, Колорадо

  • Цена: 345 тысяч долларов

Купольный домик в лесу площадью 120 "квадратов" с двумя спальнями / Фото PPMLS

Лексингтон, Вирджиния

  • Цена: 379 тысяч долларов

Купольный дом у подножия горы площадью 190 "квадратов" / Фото Realtor

Оттервилл, Миссури

  • Цена: 348 421 долларов

Двойной купольный дом с пятью спальнями / Фото Realtor

Плезант-Сити, Огайо

  • Цена: 382 499 долларов

Купольный дом на огромном лесистом участке с тремя спальнями / Фото MLS Now

Автор: Марта Левицька