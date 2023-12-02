Актуальные предложения: сколько стоят самые дешевые купольные домики в США
Источник:Realtor
Купольные домики строят не только для того, чтобы зарабатывать на аренде. Например, в США они популярны также как основные дома или как места для отдыха летом.
Эти пять куполов в Иллинойсе, Колорадо, Виргинии, Миссури и Огайо действительно привлекают внимание. Не только потому, что они очень интересны и расположены на природе. Но и потому, что их можно приобрести за бюджетную цену – до 400 тысяч долларов.
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Ньютон, Иллинойс
- Цена: 400 тысяч долларов
Дивайд, Колорадо
- Цена: 345 тысяч долларов
Лексингтон, Вирджиния
- Цена: 379 тысяч долларов
Оттервилл, Миссури
- Цена: 348 421 долларов
Плезант-Сити, Огайо
- Цена: 382 499 долларов