В Ливерпуле сдают в аренду квартиру со странной ванной, что вызывает истерику: в чем дело

Пользователи сетей были шокированы, когда увидели ванну в одной из ливерпульских квартир. Ранее жилье уже сдавали в аренду, особенно тогда, когда оно стало вирусным. Впоследствии квартира исчезла с платформ объявлений, но теперь она снова появилась на рынке.

Самой большой особенностью квартиры пользователи сетей называют "ванну 3 на 4". Она настолько крошечная, что люди просто удивляются "гениальному решению" владельцев.

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Крошечная ванна вызывает у людей истерику

Британцы распространяют фото ванны в соцсетях и активно ее комментируют. Большинство пользователей не понимают, зачем вообще ее было устанавливать. А если и уже делать, то большую ванну 2 в 1 с душем.

Поместиться в странной ванной можно только сидя и скрестив ноги, поэтому ее функция действительно не понятна. Она больше похожа на умывальник.

Размер ванны возле душа просто шокирует / Фото Jam Press

"Сиди, скрестив ноги, и кричи!", "Эта конструкция не имеет смысла. Почему бы вместо не поставить просто ванну с душем", – пишут пользователи.

Квартира стала вирусной раньше, где-то четыре года назад. Но потом она больше не была доступной для аренды, пока одна пользовательница не наткнулась на нее на Open Rent. Сейчас недвижимость сдают за 650 фунтов стерлингов в месяц (более 31 тысячи гривен).



Черно-белая кухня / Фото Jam Press

Известно, что в квартире есть одна спальня с гардеробной, которую недавно обновили; современная кухня со всей техникой; просторная гостиная и ванная комната.