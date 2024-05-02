Квартира расположена в богатом районе с величественными викторианскими домами – Найтсбридж. Ее стоимость составляет аж 175 миллионов фунтов, что в 60 раз превышает среднюю цену на недвижимость в районе (2,9 миллиона фунтов).

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Квартира за 175 миллионов фунтов

По информации изданий, эта квартира является "одним из лучших активов жилой недвижимости в Лондон" с непревзойденной жилой площадью, "непрерывным" видом на Гайд-парк и вращающимися террасами.

Каждая спальня имеет собственную отделанную мрамором ванную комнату, бассейны с джакузи и гардеробные, а также есть коктейль-бар и бильярдный стол.

One Hyde Park, который является одним из самых эксклюзивных жилых комплексов в мире, состоит из 86 квартир. Жители этого ЖК имеют доступ к частному спа-центру, современному тренажерному залу, виртуальной игровой комнаты, помещения для переговоров. Также в жилом комплексе есть свое специальное авто с водителем.

ЖК One Hyde Park в престижном районе Лондона / Фото Wikipedia

Местные издания указывают на то, что комплекс очень секретный с повышенным уровнем безопасности. Его охраняют профессионалы, "обученные британским спецподразделением".