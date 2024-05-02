Квартира розташована в заможному районі з величними вікторіанськими будинками – Найтсбриджі. Ії вартість становить аж 175 мільйонів фунтів, що в 60 разів перевищує середню ціну на нерухомість у районі (2,9 мільйона фунтів).

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Квартира за 175 мільйонів фунтів

За інформацією видань, ця квартира є "одним із найкращих активів житлової нерухомості в Лондон" з неперевершеною житловою площею, "безперервним" краєвидом на Гайд-парк і терасами, що обертаються.

Кожна спальня має власну оздоблену мармуром ванну кімнату, басейни з джакузі та гардеробні, а також є коктейль-бар і більярдний стіл.

One Hyde Park, який є одним із найексклюзивніших житлових комплексів у світі, складається з 86 квартир. Мешканці цього ЖК мають доступ до приватного спа-центру, сучасного тренажерного залу, віртуальної ігрової кімнати, приміщення для переговорів. Також у житловому комплексі є своє спеціальне авто з водієм.

ЖК One Hyde Park у престижному районі Лондона / Фото Wikipedia

Місцеві видання вказують на те, що комплекс дуже секретний з підвищеним рівнем безпеки. Його охороняють професіонали, "навчені британським спецпідрозділом".