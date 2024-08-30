По прогнозам, рынок аренды будет активным вплоть до октября. Об этом сообщает эксперт онлайн-платформы OLX, передает Недвижимость 24.

Интересно 5 тысяч в месяц: как выглядит самая дешевая квартира для аренды во Львове

Что будет с рынком аренды осенью

Как рассказывает специалист, резкого роста стоимости аренды на платформе OLX не наблюдают. В некоторых регионах даже произошло падение цен.

Мы ожидаем, что период с августа по октябрь будет наиболее активным в сегменте аренды на рынке. Например, в июле в Киеве есть рост в количестве объявлений на 6% и это первый рост, начиная с октября 2023. По спросу, то в августе, по сравнению с июлем, рост составляет 5%,

– отмечает Оксана Остапчук.

Эксперт рассказала, что в западной части страны цены на аренду достигли пика, в центральных областях и столице – немного повысились, а в восточных – почти не изменились.

Незначительное повышение характерно для Киева, частично для Одессы, что характеризуется нормальным развитием рынка обоих крупнейших городов на рынке долгосрочной аренды,

– отметила Остапчук.

Во Львове зафиксировали рост в пределах 500 – 1000 гривен на 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. В относительно безопасных городах ситуация похожа.

Какие факторы влияют на формирование цен

На изменения в стоимости влияют спрос и предложение, их соотношение, сезонность и тому подобное.

По ремонту – здесь все очевидно, если владелец сделал перед сдачей в аренду ремонт, он обязательно эти расходы "заложит" в стоимость аренды,

– добавляет Оксана Остапчук.

Также на стоимость влияют расположение квартиры (район, микрорайон), транспортная доступность, тип жилья (в новостройках обычно дороже), наличие мебели и техники и тому подобное.

Поскольку идет война, то потенциальные покупатели обращают внимание и на наличие объектов критической инфраструктуры, укрытий рядом.