То есть ВПО, у которых в семье есть военнослужащие, имеют возможность в первую очередь стать на квартирную очередь и бесплатно получить жилье. Для этого им надо обратиться в городской совет и оформить соответствующие документы.

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Первенство в получении бесплатного жилья

"Мы можем рассчитывать на те дома, которые сейчас строят в городе за деньги Евросоюза. У нас есть списки от десантно-штурмовых войск по всем бригадам, где по состоянию на сегодня есть более ста семей, нуждающихся в жилье. Между тем на очередь пока стали 24 семьи. Поэтому мы не доработали. Нужно найти этих людей и помочь им оформить все документы", – сказал житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Городской голова также обратился к должностным лицам местных органов власти, чтобы формирование такой очереди ускорили. В частности, надо помочь житомирским семьям военных ВСУ, которые являются переселенцами, с документами.

Стоит отметить, что в составе координационного совета по вопросам ВПО в Житомире произошли изменения. Теперь туда входит 23 человека, среди которых есть 9 переселенцев и 7 представителей гражданского общества. Это даст возможность в ближайшее время оживить его работу и оказать помощь семьям военных, которые имеют статус ВПО.

В каких городах ВПЛ чаще всего покупают жилье за сертификат

"В начале февраля новые дома за средства "еВідновлення" приобрели первые 500 семей, а еще через месяц их количество возросло вдвое, то есть количество семей, получивших новое жилье вместо уничтоженного по программе "еВідновлення", превысило одну тысячу", – рассказала Шуляк.

Больше всего новое жилье покупают в Киевской области, где сумма всех заключенных сделок уже превысила 1 миллиард гривен. На втором месте – отдельно Киев (более 413 миллиона гривен), а на третьем – Харьковщина (185 миллионов гривен).