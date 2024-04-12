В течение этого года в Украине есть 31 готовая новостройка на 53 секции, из них в столице – 5 домов на 7 секций. В Киевской области – 45% готовых новостроек, и это наибольшее количество среди всех областей. Такие данные сообщил DIM.RIA, передает Недвижимость 24.

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Где больше всего выросли цены на первичном рынке

По состоянию на март самая высокая средняя стоимость за квадрат зафиксирована в столице – это 53 737 гривен. Однако по сравнению с мартом прошлого года цена почти не изменилась.

Больше всего средняя стоимость выросла:

в Житомирской области – 32%

в Ивано-Франковской области – на 26%

в Ровенской области – 24%

в Черкасской области – 21%.

Цены на квадратный метр выросли почти во всех областях / Фото DIM.RIA

В течение прошлого месяца средняя цена в Ровенской области продолжала расти. По состоянию на конец марта этот показатель был самым высоким в Украине и составил +5%.

Аренда квартир в марте

Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в столице составляет 17 849 гривен (+6% за месяц). В области стоимость значительно ниже – 9 017 гривен.

В течение марта больше всего арендная плата выросла в Черниговской области – на 57%, а также в Сумской (+23%) и Закарпатской (+21%) областях.