Как изменились цены в новостройках за последний месяц: данные аналитиков

В октябре средняя стоимость "квадрата" в новостройках выросла в большей части областей. Однако повышение цен существенно только в одном регионе.

По состоянию на октябрь 2023 года доля готовых новостроек от общего количества составляет 25%. В Киевской области 117 готовых новостроек и это самое большое количество среди всех областей. Об этом свидетельствует отчет аналитиков украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Цены в новостройках в основном выросли

По состоянию на конец октября 2023 года самая высокая средняя стоимость квадратного метра в Киеве. "Квадрат" в столице стоит примерно 57460 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

Больше всего средняя стоимость выросла в Ивано-Франковской области – на 11,3%. Все остальные повышения цен незначительны (в основном на 1 – 2%). Интересно, что когда аналитики проанализировали цены за "квадрат" в течение года, заметили, что наибольший рост наблюдался также в Ивано-Франковской области (+48%).

Сколько стоит квадратный метр в новостройках / Фото DIM.RIA

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Сложно не заметить резкое падение цены в Тернопольской области. Средняя стоимость за октябрь упала на 27,8%. Также цены несколько снизились в Харьковской, Сумской, Киевской, Полтавской и Закарпатской областях.