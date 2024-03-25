За два года с начала вторжения стоимость квартир от застройщиков выросла почти вдвое. Цены повышались равномерно во всех классах, кроме эконома, – там процент увеличения стоимости является наибольшим.
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Какие цены во львовских новостройках в марте
На квартиры класса эконом цены выросли больше всего из-за выхода на рынок государственной программы "еОселя" и увеличения доходов определенных слоев населения. Прежде всего говорится о военнослужащих и временных мигрантов в Европе, которые покупают жилье для своих семей.
Актуальные цены за квадратный метр в новостройках Львова:
- эконом – 42 000 гривен (+132% за два года);
- комфорт – 44 200 гривен (+84% за два года);
- бизнес – 54 200 гривен (+77% за два года);
- премиум – 84 400 гривен (+72% за два года).
В каком районе – дешевле всего, а где – дороже всего
Средние цены за квадрат по районам:
- Галицкий – 69 500 гривен;
- Франковский – 58 100 гривен;
- Лычаковский – 57 800 гривен;
- Железнодорожный – 54 000 гривен;
- Сиховский – 50 400 гривен;
- Шевченковский – 47 200 гривен.
На интерактивной карте от Ассоциации Западноукраинских застройщиков видно, что наиболее плотной является количество новых проектов в Шевченковском, Сиховском и Железнодорожном районах.