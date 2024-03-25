За два роки від початку вторгнення вартість квартир від забудовників зросла майже вдвічі. Ціни підвищувалися рівномірно в усіх класах, окрім економа, – там відсоток збільшення вартості є найбільшим.

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Які ціни у львівських новобудовах у березні

На квартири класу економ ціни зросли найбільше через вихід на ринок державної програми "єОселя" та збільшення доходів певних верств населення. Найперше мовиться про військовослужбовців і тимчасових мігрантів у Європі, які купують житло для своїх родин.

Актуальні ціни за квадратний метр у новобудовах Львова:

економ – 42 000 гривень (+132% за два роки);

комфорт – 44 200 гривень (+84% за два роки);

бізнес – 54 200 гривень (+77% за два роки);

преміум – 84 400 гривень (+72% за два роки).

У якому районі – найдешевше, а де – найдорожче

Середні ціни за квадрат по районах:

Галицький – 69 500 гривень;

Франківський – 58 100 гривень;

Личаківський – 57 800 гривень;

Залізничний – 54 000 гривень;

Сихівський – 50 400 гривень;

Шевченківський – 47 200 гривень.

На інтерактивній мапі від Асоціації Західноукраїнських забудовників видно, що найбільш щільною є кількість нових проєктів у Шевченківському, Сихівському та Залізничному районах.