Новый старт: три квартиры в ЖК "Містечко Піздамче" от КН РИЕЛ приобретены по программе "єОселя"

За первую неделю 2024 года госпрограммой "єОселя" воспользовалось почти 100 украинских семей, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий. Всего с момента ее запуска в октябре 2022 доступные кредиты получили 6 411 семей.

Растет и количество аккредитованных банками жилых комплексов и девелоперов, стоящих за их реализацией. Среди попавших в число первых – Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая строит новое жилье в Киеве и Львове.

К теме Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году: от глобальных тенденций до локальных прогнозов

В КН РИЕЛ рассказали об успехах госпрограммы "єОселя"

Как сообщают в Корпорации Недвижимости РИЕЛ, с момента запуска государственной программы льготной ипотеки "єОселя" для всех категорий населения в августе 2023 года, было оформлено 3 сделки по продаже квартир. Это квартиры, которые находятся на стадии строительства в ЖК "Містечко Підзамче": двухкомнатная квартира в ЖК "Брама", а также двухкомнатная и однокомнатная квартиры в ЖК "Вежа". Кредиты выдал партнер девелопера – банк SkyBank.

По состоянию на сегодня имеем покупателей жилья в "Містечко Підзамче", которые уже получили ссуды под 7% на покупку квартир, в достраиваемых домах. Это клиенты из Киева, Черновцов и Львова,

– рассказал Генеральный директор КН РИЕЛ Ростислав Мельник.



ЖК "Містечко Підзамче. Брама" от КН РИЕЛ / Фото РИЕЛ

Известно, что речь идет о покупке помещений разной площади: от 105,62 до 55,44 квадратных метров. Напомним, что по требованиям программы, покупатель может рассчитывать на жилье, площадью 52,5 квадратных метра. При этом еще по 21 квадратному метру предусмотрено на каждого следующего члена семьи.

Если стоимость квадратного метра или площадь жилья превышает определенные условия программы, разница покрывается за счет первоначального взноса

Ссуды клиентам КН РИЕЛ изданы на 20 лет. Это максимальный срок кредита.

"єОселя" – стимул для покупателей

Представители девелопера подчеркивают, что каждое из этих сделок является своеобразным стимулом для покупателей, которые только изучают условия государственной программы "'єОселя". При этом, как показывает практика, главным мотивом приобрести собственную недвижимость есть желание начать новый этап жизни. А интерес к программе проявляют не только украинцы, потерявшие жилье и мигрировавшие в западные регионы, но и местные жители.

Всегда приятно, когда у людей есть возможность улучшить свои жилищные условия. Думаю, это только начало,

– добавил Ростислав Мельник.



ЖК Оk'Land от КН РИЕЛ / Фото РИЕЛ

В настоящее время КН РИЕЛ прорабатывает другие заявки. О новых оформленных сделках по продаже квартир по программе "єОселя" девелопер обещает сообщить вскоре.

Условия госпрограммы "єОселя"

При 3% годовых на льготные кредиты могут рассчитывать:

Военнослужащие по контракту: защитники Украины, силовики и члены их семей.

Медицинские работники специалисты и профессионалы учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности

Педагогические работники учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности.

Научные и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

С 1 августа 2023 года программа была расширена. Так, ипотеку под 7% годовых могут оформить:

Ветераны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью, семьи погибших ветеранов, определены статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Внутри перемещенные лица.

Другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 квадратных метров для семьи с одного лица и дополнительно 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи (не учитываются объекты жилой недвижимости, расположены на территориях активных боевых действий и/или временно оккупированных территориях).

Чтобы узнать больше, советуем перейти на сайт Корпорации Недвижимости РИЕЛ, где описан пошаговый алгоритм действий, максимально упростящий покупку жилья по государственной программе "єОселя".