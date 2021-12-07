Квартиры на вторичном рынке Украины начали дешеветь: где и на сколько

На вторичном рынке жилья до конца 2021 года в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове возможны незначительные ценовые колебания в пределах 1%. В то же время в некоторых регионах цены даже снижаются.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, именно в крупнейших региональных центрах сконцентрировано 60% всего спроса на вторичное жилье.

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В других областных центрах, как считает специалист, а также в большинстве районных центров, к концу нынешнего года цены на вторичном рынке жилья могут снизиться – в среднем на 3 – 5%.

В настоящее время изменение средних цен в крупнейших городах, не превышающее 1%, является ярким свидетельством стабилизации цен,

– сказал он.

По данным АФНУ, за последние три месяца преимущественно в областных и районных центрах, кроме Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областей, спрос на вторичном рынке снизился в среднем на 30 – 35%.

"Например, в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове за последние два месяца спрос сократился в среднем на 17 – 20%. В то же время уменьшение количества покупателей заставляет собственников жилья несколько снижать цену. Однако стоит акцентировать, что такие процессы вполне естественны, ведь свыше 60% потенциальных покупателей концентрируют свое внимание на поиске жилья в наиболее экономически и инфраструктурно развитых городах, где уровень жизни намного выше, чем в большинстве областных центров", – отметил эксперт.

По его мнению, ход пандемии, экономическая неопределенность на фоне роста коммунальных тарифов и инфляции лишь усугубляют отток покупателей из небольших населенных пунктов.

Впрочем, по прогнозам Питы, стремительное падение цен маловероятно не только до конца 2021 года, но и в течение 2022 года.

В 2021 году даже в небольших городах цены на вторичном рынке жилья выросли по меньшей мере на 5 — 7%. Вполне естественно, что сокращение спроса является основным фактором для понижения стоимости выставленных на продажу квартир. Однако такое снижение не будет происходить скачками. Речь идет о достаточно медленном и прогнозируемом процессе,

– отметил он.

По мнению эксперта, цены будут искать своего покупателя. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие 6 – 7 месяцев они могут снизиться на те же 5 – 7%. Иными словами, в первой половине 2022 года стоимость квартир будет сопоставимой со стоимостью жилья в начале 2021 года.