Совет Корнуолла согласился на продажу 11 квартир в прибрежном городе Лоо за 1 фунт. Такое решение она приняла после того, как земельный фонд Three Seas Community Land Trust предложил провести их реконструкцию за грантовое финансирование в размере 1 миллиона фунтов.

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В Конуолле почти нет доступного жилья

Члены совета надеются, что это поможет избежать высоких затрат на техническое обслуживание и позволит местным иметь доступное жилье в Лоо.

Заместитель председателя Совета Корнуолла сказал, что продажа на открытом рынке, вероятно, привела бы к "потере доступного жилья в Лоо". Ведь в этом городе многие дома сдают в аренду отдыхающим. Это и есть причина нехватки доступного жилья. Заместитель добавил: "Программа реконструкции под руководством общества обеспечит использование квартир для обеспечения доступным жильем".

Дом отдадут на реконструкцию / Фото threeseascornwallcc

Известно, что в 2021 году здание North Road признали "финансово нежизнеспособным" и "избыточным". Тогда же земельный фонд Three Seas Community Land Trust вмешался с предложением провести полную реконструкцию объектов за грантовое финансирование.

Подобную схему запустила Совет Сток-он-Трента еще в 2015 году, но все заинтересованные должны были согласиться остаться в новом доме по меньшей мере на пять лет, быть трудоустроенным и иметь семейный доход от 18 до 25 тысяч фунтов стерлингов.