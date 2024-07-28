Этот хитрый трюк с планировкой кухни действительно гениален: вы должны его знать

Стильный дизайн кухни – это конечно, очень хорошо, но важно позаботиться об удобной планировке. В комнате, где главной задачей является приготовление пищи, это сверхважно.

Опыт Эллен Мэри Беннет как профессионального шеф-повара побудил ее основать Hedley & Bennett – бренд кухонной посуды высокого класса. В этом году Эллен взялась за совершенно новую миссию: помочь домашним поварам обновить их кулинарные пространства. А без лайфхаков здесь не обойтись.

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Лайфхак для удобной планировки кухни

Разделение кухни на зоны - одно из лучших планировок кухни, а, может, и лучшее.

У вас есть предназначенные зоны для определенных задач. Их еще называют станциями. Есть кондитерская станция, есть станция закусок, есть рыбная станция есть рыбная станция,

– делится Эллен.

Специалист организовывала пространство клиентов, используя этот лайфхак. Она выделяла специальные места для подготовки, приготовления, подачи, хранения и уборки на каждой кухне заказчиков. Так Эллен упростила процесс приготовления пищи хозяевам от начала до конца.

Даже простое обустройство "зоны подготовки" с кастрюлями и сковородками, разделочной доской и базовыми специями и оливковым маслом изменило жизнь семей.

Зона подготовки / Фото Tastemade

Эллен говорит, что она организует большинство кухонных зон вокруг плиты, с зоной подготовки с одной стороны и зоной приготовления с другой. Подготовительная зона предназначена для "вещей, которые вы делаете с едой, прежде чем ее приготовить". Подумайте о салатах, приправах и нарезке. Подумайте, что вам понадобится для каждого шага приготовления, а затем, – что вам понадобится для приготовления, и позаботьтесь о том, чтобы все необходимое всегда было легко доступным.

Чистая зона, или чистая станция, предположительно начинается с раковины – и, обычно, включает мусорное ведро. Все очистительные средства должны быть на расстоянии вытянутой руки.

Зональное планирование экономит время и энергию, а также облегчает процесс приготовления пищи, на который иногда и так нет ни времени, ни желания.