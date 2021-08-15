Лавандовый цвет пользуется популярностью среди владельцев квартир и домов. В чем его особенности и преимущества – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Лавандовый цвет в интерьере: в чем его плюсы

Оформляя интерьер квартиры, нужно тщательнее подходить к вопросу выбора основных цветов и оттенков. Некоторые из них являются слишком яркими и могут быстро наскучить, другие, напротив, считаются классическими и не теряют актуальности с годами,

– отметила Морозова.

По ее словам, лавандовый цвет – отличный вариант для оформления квартиры. Он способствует расслаблению и благотворно влияет на эмоциональное состояние.

– отличный вариант для оформления квартиры. Он способствует расслаблению и благотворно влияет на эмоциональное состояние. В тож время темные оттенки лаванды следует использовать дозировано – при переизбытке они могут угнетать и раздражающе воздействовать на нервную систему.

Лавандовый цвет – отличный вариант для квартиры / Фото из инстаграма Виктории Морозовой

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Сочетание белого и лаванды создаст в комнате ощущение свежести.

Лавандовые стены в спальне – хорошее решение в эстетическом и психологическом плане. Нежный, светлый оттенок будет способствовать спокойному сну, улучшит настроение, поможет расслабиться после трудового дня. Даже несколько минут нахождения в такой комнате сведет на нет нервное напряжение, даст чувство умиротворения,

– добавила дизайнер интерьера.

Лавандовый – это свежесть и нежность в доме / Фото из инстаграма Виктории Морозовой

Она уточнила, что при дневном освещении лавандовый цвет наполняется природной свежестью, заряжает позитивной энергией и настраивает на работу.