Леди Гага продала свой дом в Голливуде: кто стал покупателем

По данным Realtor, резиденция на Голливудских холмах была продана в августе этого года. Леди Гага жила в элитном жилье с 2016 года.

Именно в этом году певица и актриса вложила в голливудскую недвижимость 5,25 миллиона долларов. Что известно о звездном имении – дальше.

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История звездного дома

Декор фасада / Фото Realtor

Ранее дом на Голливудских холмах принадлежал музыканту Фрэнку Заппе. Он купил его еще в 1970-х, всего за 75 тысяч долларов и достроил до основного здания еще 2 гостевых дома и помещение для персонала.

Вдова Фрэнка, Гейл, жила в этом доме до своей смерти в 2015 году. Уже в следующем году дети композитора продали родовое гнездо Леди Гази. Тогда звезда заплатила за жилье площадью 622 квадратных метра около 5,3 миллиона долларов.

Столовая в доме / Фото Realtor

Очевидно, здание действительно идеально подходит для музыкантов. Именно на студии звукозаписи, расположенной на одном из этажей дома, Гага записала свой шестой альбом Chromatica.

Настольный теннис / Фото Realtor

Кроме студии звукозаписи, здесь есть двухэтажная картинная галерея, а стены фасада декорированы старинными иллюминаторами от подлодок. Во дворе есть частный теннисный корт, бассейн и зоны отдыха на открытом воздухе.

Кто и за сколько купил недвижимость

Новой владелицей стала дочь Мика Джаггера / Фото Realtor

Сообщается, что Гага продала уникальное здание Элизабет Джаггер – дочери знаменитой модели Джерри Голл и Мика Джаггера. Сумма сделки составила 6,45 миллиона долларов.

Впрочем, без дома Гага не останется. Ее основная резиденция находится в Малибу, штат Калифорния. Певица купила имение в 2014 году за 22,5 миллиона долларов.