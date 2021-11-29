Леди Гага продала свой дом в Голливуде: кто стал покупателем
Источник:Realtor
По данным Realtor, резиденция на Голливудских холмах была продана в августе этого года. Леди Гага жила в элитном жилье с 2016 года.
Именно в этом году певица и актриса вложила в голливудскую недвижимость 5,25 миллиона долларов. Что известно о звездном имении – дальше.
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История звездного дома
Ранее дом на Голливудских холмах принадлежал музыканту Фрэнку Заппе. Он купил его еще в 1970-х, всего за 75 тысяч долларов и достроил до основного здания еще 2 гостевых дома и помещение для персонала.
Вдова Фрэнка, Гейл, жила в этом доме до своей смерти в 2015 году. Уже в следующем году дети композитора продали родовое гнездо Леди Гази. Тогда звезда заплатила за жилье площадью 622 квадратных метра около 5,3 миллиона долларов.
Очевидно, здание действительно идеально подходит для музыкантов. Именно на студии звукозаписи, расположенной на одном из этажей дома, Гага записала свой шестой альбом Chromatica.
Кроме студии звукозаписи, здесь есть двухэтажная картинная галерея, а стены фасада декорированы старинными иллюминаторами от подлодок. Во дворе есть частный теннисный корт, бассейн и зоны отдыха на открытом воздухе.
Кто и за сколько купил недвижимость
Сообщается, что Гага продала уникальное здание Элизабет Джаггер – дочери знаменитой модели Джерри Голл и Мика Джаггера. Сумма сделки составила 6,45 миллиона долларов.
Впрочем, без дома Гага не останется. Ее основная резиденция находится в Малибу, штат Калифорния. Певица купила имение в 2014 году за 22,5 миллиона долларов.