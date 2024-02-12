Первый этаж здания датируется 1798 годом, а второй достроили в 1860-х годах. То есть это дом конца 18 века, который к тому же сохранился еще после пожара. 24 Канал собрал ряд фактов о легендарном памятнике архитектуры в Киеве, который имеет очень интересную историю.

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Легендарный дом на Подоле

История дома началась в 1760 году, когда дворянин Леонтий Вишневский купил участок на Контрактовой. В то время там стоял деревянный дом с каменным подвалом, который со временем дважды горел. В 1797 году Вишневский построил на подвале каменный этаж.

Второй этаж построили гораздо позже, в 1861 году, по проекту известного архитектора Иконникова, который заказала внучка дворянина.

Современное состояние исторического дома 18 века / Фото The Village

Следующим владельцем дома был купец и прадед нынешнего хозяина Максим Нечяев, который приобрел его в 1891 году. Как рассказал сам его правнук Константин Малеев, он был кондитером, поэтому на территории усадьбы некоторое время было кондитерское производство.

Его семья к тому же имела собственную лавку на Контрактовой площади, где они и продавали свою выпечку. Брендовой продукцией были "Нечаевские пряники". Сейчас из всего кондитерского достояния у меня остался только нож для нарезки халвы,

– поделился нынешний владелец в 2017 году.

Когда Константину Малееву было 2 года, дом национализировали – переделали под коммуналку. Его поделили на 5 квартир, где в целом жили 27 человек. Его семье оставили только комнату на верхнем этаже. Уже гораздо позже Малеев смог вернуть этот дом – что-то выкупил, а что-то отсудил.

Сейчас двухэтажное здание с красной крышей имеет статус памятника архитектуры и охраняется государством. Там проводят экскурсии, происходят лекции и творческие встречи.