Перший поверх будівлі датується 1798 роком, а другий добудували у 1860-х роках. Тобто це будинок кінця 18 століття, який до того ж зберігся ще після пожежі. 24 Канал зібрав низку фактів про легендарну пам'ятку архітектури в Києві, яка має дуже цікаву історію.

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Легендарний будинок на Подолі

Історія будинку почалась у 1760 році, коли дворянин Леонтій Вишневський купив ділянку на Контрактовій. На той час там стояв дерев'яний будинок із кам'яним підвалом, який з часом двічі горів. У 1797 році Вишневський побудував на підвалі кам'яний поверх.

Другий поверх збудували набагато пізніше, у 1861 році, за проєктом відомого архітектора Іконнікова, який замовила онука дворянина.

Сучасний стан історичного будинку 18 століття / Фото The Village

Наступним власником будинку був купець і прадід теперішнього господаря Максим Нєчяєв, який придбав його у 1891 році. Як розповів сам його правнук Костянтин Малєєв, він був кондитером, тому на території садиби якийсь час було кондитерське виробництво.

Його сім'я до того ж мала власну лавку на Контрактовій площі, де вони і продавали свою випічку. Брендовою продукцією були "Нечаевские пряники". Нині з усього кондитерського надбання в мене лишився лише ніж для нарізки халви,

– поділився теперішній власник у 2017 році.

Коли Костянтину Малєєву було 2 роки, будинок націоналізували – переробили під комуналку. Його поділили на 5 квартир, де загалом жили 27 людей. Його сім’ї залишили лише кімнату на верхньому поверсі. Вже набагато пізніше Малєєв зміг повернути цей будинок – щось викупив, а щось відсудив.

Зараз двоповерхова будівля з червоним дахом має статус пам'ятки архітектури і охороняється державою. Там проводять екскурсії, відбуваються лекції і творчі зустрічі.