Бизнесмен купил имение Sunninghill в 2007 году за 15 миллионов фунтов стерлингов (около 152 миллионов гривен по тогдашнему курсу). Как сейчас выглядит поместье – смотрите ниже.

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История поместья

Участок земли вместе с большим домом королева Великобритании Елизавета II подарила своему сыну Эндрю. Это был свадебный подарок ему и его супруге Саре Фергюсон. Пара поженилась в 1986 году, но спустя 10 лет рассталась. В 2002 году поместье выставили на продажу за 12 миллионов фунтов стерлингов (91 миллион гривен).

Тимур Кулибаев построил большой дом на бывшем участке королевской семьи / Фото kun

Зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев приобрел имение в 2007 году.

Особняк принца Эндрю снесли в 2015 году / Фото FameFlynet

Через несколько лет он снес постройки на бывшем участке королевской семьи и начал строить новые объекты. Так появился просторный дом из красного кирпича.

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Что есть в особняке

В роскошном доме Кулибаева есть 6 спален с ванными комнатами, большие стеклянные балконы и высокие французские двери. Также в особняке оборудован тренажерный зал, библиотека, сауна, игровая комната. На территории есть большая просторная терраса, 25-метровый бассейн, фонтан, теннисный корт, гараж на четыре автомобиля, караульные посты и здания для персонала.

Слева – дом принца Эндрю, справа – особняк Кулибаева / Фото INS News Agensy Ltd; Kelvin Bruce

Пока неизвестно, будет ли Кулибаев с семьей проживать в имении, или же поместье сдадут в аренду.