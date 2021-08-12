Леонардо Ди Каприо продает вековой дом в Лос-Анджелесе: сколько стоит объект

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо выставил на продажу дом, построенный в 1926 году. Объект расположен в Лос-Анджелесе.

Звезда хочет получить за недвижимость 5,75 миллиона долларов (154 миллиона гривен). Как выглядит особняк Ди Каприо и что в нем есть – смотрите далее.

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Что известно о звездном доме

Роскошный дом был построен в 1926 году. Он расположен в районе Лос-Фелиз-Оукс в Лос-Анджелесе и спрятан за воротами. Вокруг особняка, который называется Red Oak Manor, много деревьев и другой зелени.

Ранее дом принадлежал музыканту Моби. Леонардо Ди Каприо купил его в 2018 году за

Ди Каприо хочет получить за дом 5,75 миллиона долларов / Фото Mansion Global

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Что есть внутри

В доме – 5 спальных комнат, столовая, место для занятий йогой, медиа-зал. Возле особняка также есть бассейн и спа-комната. В роскошном особняке – высокие потолки, большие окна и оригинальные декоративные элементы. Интерьер выполнен в светлых оттенках.

Как выглядит роскошный дом Леонардо Ди Каприо / Фото Mansion Global:

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо выставил на продажу квартиру в "самом здоровом доме" Нью-Йорка. Звездное жилье расположено на Манхэттене.