Она хочет получить за пентхаус 10 миллионов долларов (268 миллионов гривен). Как выглядит уникальный объект – смотрите далее.

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Что известно про объект

Дизайнер Николь Сассаман купила недвижимость у дочери основателей компании Mattel Барбары Сигал несколько лет назад. Стоимость сделки не раскрывалась. Новая владелица сделала ремонт и оформила интерьер в кукольном стиле. Сейчас жилье напоминает настоящий дом всемирно известных Барби и Кена.

В дизайне четко прослеживается стиль Барби / Фото The New York Post

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Что есть в пентхаусе

Площадь объекта недвижимости – около 300 квадратных метров. В нем есть просторная гостиная со стеклянным винным погребом, кухня из мрамора и кварца, роскошная ванная комната, рабочий кабинет и гардеробная. С большого балкона открывается невероятный вид на город. Вся мебель для дома выполнена под заказ.

Как выглядит жилье "Барби" / Фото The New York Post, Douglas Elliman: