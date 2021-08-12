Зірка хоче отримати за нерухомість 5,75 мільйона доларів (154 мільйонів гривень). Як виглядає особняк Ді Капріо і що в ньому є – дивіться далі.

Цікаво Переїзд у нову квартиру: важливі нюанси від відомого забудовника

Що відомо про зірковий будинок

Розкішний будинок був побудований у 1926 році. Він розташований у районі Лос-Феліз-Оукс у Лос-Анджелесі й захований за воротами. Навколо особняка, який називається Red Oak Manor, багато дерев та іншої зелені.

Раніше будинок належав музикантові Мобі. Леонардо Ді Капріо купив його у 2018 році за 4,9 мільйона доларів.

Ді Капріо хоче отримати за будинок 5,75 мільйона доларів / Фото Mansion Global

Читайте У США виставили на продаж будинок для "Барбі" за мільйони доларів – фото

Що є всередині

У будинку – 5 спальних кімнат, їдальня, місце для занять йогою, медіазал. Біля особняка також є басейн і спа-кімната. У розкішному особняку – високі стелі, великі вікна й оригінальні декоративні елементи. Інтер'єр виконаний у світлих відтінках.

Як виглядає розкішний будинок Леонардо Ді Капріо / Фото Mansion Global:

Нагадаємо, раніше Леонардо Ді Капріо виставив на продаж квартиру у "найздоровішому будинку" Нью-Йорка. Зіркове житло розташоване на Манхеттені.