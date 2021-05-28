Леонардо Ди Каприо продает квартиру в "самом здоровом доме" Нью-Йорка: фото звездного жилья

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо выставил на продажу свою квартиру на Мантхэттене в Нью-Йорке. Многоэтажку, где расположено жилье, называют "самым здоровым домом" мегаполиса.

Квартира звезды оснащена технологиями для поддержания хорошего самочувствия. Что еще в ней есть и как она выглядит – смотрите ниже.

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Особенности дома

Квартира легендарного Леонардо Ди Каприо расположена на 4 этаже здания компании Delos. Последняя оборудует пространство функциями для поддержания здоровья. "Самый здоровый дом" Нью-Йорка имеет сертификат Well, который подтверждает высокое качество воздуха, воды и освещения.

Актер хочет продать жилище за 8,5 миллиона долларов / Фото Daily Mail

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Что есть в квартире

Площадь квартиры голливудской звезды составляет более 340 квадратных метров. В ней есть 3 спальни, две ванных комнаты и просторная кухня-гостиная. Вода и воздух в помещениях проходят систему фильтрации. Также в объекте недвижимости оборудованы полы для поддержания осанки и душ с витамином С для укрепления кожи и волос. Кроме того, на кухне и дверях имеется антибактериальное покрытие.

Ди Каприо оценил "здоровую" квартиру в 8,5 миллиона долларов (около 234 миллионов гривен).

Как выглядит квартира Леонардо Ди Каприо в "самом здоровом доме" Нью-Йорка / Фото Daily Mail