Квартира зірки оснащена технологіями для підтримки гарного самопочуття. Що ще в ній є та як вона виглядає – дивіться нижче.

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Особливості будинку

Квартира легендарного Леонардо Ді Капріо розташована на 4 поверсі будівлі компанії Delos. Остання обладнує простір функціями для підтримки здоров'я. "Найздоровіший будинок" Нью-Йорка має сертифікат Well, який підтверджує високу якість повітря, води й освітлення.

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Що є у квартирі

Площа квартири голлівудської зірки становить понад 340 квадратних метрів. У ній є 3 спальні, дві ванні кімнати та простора кухня-вітальня. Вода та повітря у приміщеннях проходять систему фільтрації. Також в об'єкті нерухомості обладнані підлоги для підтримки постави та душ з вітаміном С для зміцнення шкіри й волосся. Крім того, на кухні й дверях є антибактеріальне покриття.

Ді Капріо оцінив "здорову" квартиру в 8,5 мільйона доларів (близько 234 мільйонів гривень).

Як виглядає квартира Леонардо Ді Капріо в "найздоровішому будинку" Нью-Йорка / Фото Daily Mail