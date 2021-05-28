Квартира зірки оснащена технологіями для підтримки гарного самопочуття. Що ще в ній є та як вона виглядає – дивіться нижче.
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Особливості будинку
Квартира легендарного Леонардо Ді Капріо розташована на 4 поверсі будівлі компанії Delos. Остання обладнує простір функціями для підтримки здоров'я. "Найздоровіший будинок" Нью-Йорка має сертифікат Well, який підтверджує високу якість повітря, води й освітлення.
Актор хоче продати житло за 8,5 мільйона доларів / Фото Daily Mail
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Що є у квартирі
Площа квартири голлівудської зірки становить понад 340 квадратних метрів. У ній є 3 спальні, дві ванні кімнати та простора кухня-вітальня. Вода та повітря у приміщеннях проходять систему фільтрації. Також в об'єкті нерухомості обладнані підлоги для підтримки постави та душ з вітаміном С для зміцнення шкіри й волосся. Крім того, на кухні й дверях є антибактеріальне покриття.
Ді Капріо оцінив "здорову" квартиру в 8,5 мільйона доларів (близько 234 мільйонів гривень).
Як виглядає квартира Леонардо Ді Капріо в "найздоровішому будинку" Нью-Йорка / Фото Daily Mail