Леонардо ди Каприо стал владельцем новой недвижимости: как выглядит поместье актера

Леонардо ди Каприо, который 3 месяца назад купил виллу в Малибу за 13,8 миллиона долларов, снова возвращается на рынок недвижимости. На этот раз актер стал владельцем поместья в Беверли-Хиллз.

Новый дом обошелся звезде в 9,9 миллиона долларов. Что известно о новой недвижимости ди Каприо – дальше.

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Имение ди Каприо в Беверли-Хиллз

Экстерьер нового дома Леонардо ди Каприо / Фото Rieltor

Известно, что актер приобрел поместье 30-х годов с небольшой скидкой, первоначальная заявленная сумма составила 10,2 миллионов долларов.

В общей сложности площадь имения 465 квадратных метров, без учета патио на заднем дворе.

Патио в новом имении Леонардо ди Каприо / Фото Rieltor

В доме есть 5 спален, 6 ванных комнат, просторная гостиная, столовая и профессиональная кухня, оборудованная нержавеющей техникой из стали. Островок выполнен из черного гранита и белого каррарского мрамора, а бар в зоне отдыха – из латуни.

Дом полностью отреставрирован предыдущими владельцами, проживавшими здесь с 2016 года. Пол покрыт белым дубом, дверь выполнена во французском стиле, а во всех комнатах размещены дизайнерские светильники.

Как выглядит интерьер в новом имении Леонардо ди Каприо

Внутренний дворик предлагает специальное место для костра, большой бассейн, а также гараж на одну машину.