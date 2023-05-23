Если ваш дом не оборудован центральным кондиционером, то стоит купить его для своей спальни. Но кроме этого стоит сделать еще несколько обновлений в домашнем декоре, чтобы освежить свою спальню.

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Постельное белье малинового цвета

Одним из лучших подарков, которые вы можете сделать себе этим летом, является льняное постельное белье. Выберите веселый цвет постельного белья, похожий на малиновый.

"Выбор белья с его воздухопроницаемостью, долговечностью и природными складками создает привлекательное и расслабленное чувство. Приход лета часто требует использования ярких цветов, и какой лучший способ сделать это, чем обнаружить постель малинового оттенка?", - говорит дизайнер Артем Кроповинский.

Постель розового цвета / Фото с инстаграммы casa__lottii

Плетеные корзинки для хранения

Плетеные сундуки – идеальны для хранения вещей летом. "Использование лозы придает летний шарм организации необходимых вещей в спальне. Лоза придает атмосферности и тепла", - говорит Кроповинский.

Прозрачные драпировки

"Прозрачные портьеры не полностью блокируют свет из комнаты, но уменьшают интенсивность солнечного света, в результате чего пространство становится прохладнее", – рассказывает дизайнер и влиятельный эксперт Александрия Кочински.

Особенно великолепна атмосфера, когда окна открыты, а портьеры улавливают ветерок и колыхаются на нем.

Прозрачные шторы / Фото из инстаграммы linaveronuca

Свежие декоративные подушки

Летом большинство людей тяготеют к более светлым и ярким палитрам. Такие цвета можно добавить в интерьер спальни с помощью подушек.

Вы можете подобрать что-нибудь деликатное с вышивкой для ощущения "коттеджкора" или что-то с полосками для прибрежного вида.

Зеленые растения, которые почти не нуждаются в уходе

Приход лета намекает на то, что у вас будет меньше времени на уход за комнатными растениями. Но если вы все же хотите иметь немного зелени в своей спальне, приобретите цветы, нуждающиеся в минимальном уходе.