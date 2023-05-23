Якщо ваш будинок не обладнаний центральним кондиціонером, то варто придбати його для своєї спальні. Але крім цього, варто зробити ще кілька оновлень в домашньому декорі, щоб освіжити свою спальню.

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Постільна білизна малинового кольору

Одним із найкращих подарунків, які ви можете зробити собі цього літа, є постільна білизна з льону. Виберіть веселий колір постелі, схожий на малиновий.

"Вибір білизни з його повітропроникністю, довговічністю та природними складками створює привабливе та розслаблене відчуття. Прихід літа часто вимагає використання яскравих кольорів, і який кращий спосіб зробити це, ніж знайти постіль малинового відтінку?", – каже дизайнер Артем Кроповінський.

Постіль рожевого кольору / Фото з інстаграму casa__lottii

Плетені кошички для зберігання

Плетені скрині – ідеальні для зберігання речей влітку. "Використання лози додає літнього шарму організації необхідних речей у спальні. Лоза додає атмосферності та тепла", – говорить Кроповінський.

Прозорі драпірування

"Прозорі портьєри не повністю блокують світло з кімнати, але зменшують інтенсивність сонячного світла, в результаті чого простір стає прохолоднішим", – розповідає дизайнер і впливовий експерт Александрія Кочінскі.

Особливо чудовою є атмосфера, коли вікна відчинені, а портьєри вловлюють вітерець і колихаються на ньому.

Прозорі штори / Фото з інстаграму linaveronuca

Свіжі декоративні подушки

Влітку більшість людей тяжіють до світліших і яскравіших палітр. Такі кольори можна додати в інтер'єр спальні за допомогою подушок.

Ви можете підібрати щось делікатне з вишивкою для відчуття "котеджкору" або щось із смужками для прибережного вигляду.

Зелені рослини, які майже не потребують догляду

Прихід літа натякає на те, що у вас буде менше часу на догляд за кімнатними рослинами. Але якщо ви все ж хочете мати трохи зелені у своїй спальні, придбайте квіти, які потребують мінімального догляду.