Изменения в программе "єОселя": по льготной ипотеке теперь можно купить дом или таунхаус

Ранее по льготной ипотеке, которую предусматривала госпрограмма "єОселя", можно было купить только квартиры. Теперь разрешение расширили на дома, таунхаусы и дуплексы.

Однако есть определенные условия для приобретения жилья по льготной ипотеке которых обязательно стоит придерживаться. Об изменениях в госпрограмме рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что изменилось в условиях госпрограммы "єОселя"

Если вы хотите приобрести дом таунхаус или дуплекс "возраст" жилья должен быть не более 3 лет. Площадь будет рассчитываться так: 625 метра квадратного для одного человека и дополнительный 21 квадрат на каждого члена семьи.

Кроме того расширили возможности для ветеранов войны участников боевых действий людей с инвалидностью из-за войны и членов их семей.

Теперь эти категории граждан смогут купить квартиру в Киеве и областных центрах если многоквартирному дому не более чем 10 лет. Ранее было ограничение до трех лет. Если решили покупать в других населенных пунктах без ограничений по "возрасту",

– отметил Федоров.

Министр отмечает что ставка для военнослужащих по контракту и силовиков педагогов медиков и ученых составляет 3% годовых. Для участников боевых действий ветеранов ВПО и всех остальных украинцев без собственного жилья 7%.

Коротко о "єОселі"

Государственная программа началась в октябре 2022 года. Она позволяет украинцам приобрести собственное жилье с минимальным первоначальным взносом в 20% и кредитованием сроком до 20 лет. Программу реализовывают Минэкономики совместно с Минцифры и "Укрфинжилье".

Податься на программу "єОселя" можно через Дию. С начала ее внедрения кредитами на покупку жилья воспользовались уже 6 916 украинских семей.