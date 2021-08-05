Лидер группы Maroon 5 показал новое жилье: фото звездного особняка

Лидер группы Maroon 5 Адам Левин показал новый дом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Вокалист перебрался туда со своей семьей – супругой и двумя дочерьми.

До Левина недвижимость принадлежала Бену Аффлеку и Дженнифер Гарнер. Как выглядит звездный дом – смотрите далее.

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Что известно о доме

Адам Левин перебрался в новый особняк совсем недавно. Ранее музыкант вместе с семьей жил в Беверли-Хиллз. Однако было принято решение искать более спокойное место, где мало автомобилей и суеты.

Прежними владельцами дома являются Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер.

Супруги переехали в дом совсем недавно, но уже успели обжиться / Фото Architectural Digest

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Что есть в особняке

Интерьер дома выполнен в нейтральных оттенках. В помещениях присутствуют элементы из дерева. В доме есть большая кухня, несколько спален и ванных комнат, гардеробные, сауна и кинотеатр. На участке у фронтмена Maroon 5 есть большой бассейн, тренажерный зал и студия для занятий йогой.

Как выглядит дом Адам Левина / Фото Architectural Digest: