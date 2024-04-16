Избыток мебели в спальне не только создает визуальный беспорядок, но и плохо влияет на сон. Вот какие три очень популярные предметы стоит вынести из спальни.

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Большое кресло

Если в коридоре кресло или стул очень нужны, чтобы легче было собираться, в спальне это лишние предметы. Они просто "съедают" пространство и становятся идеальным местом для создания беспорядка. Ведь именно на такие стулья есть соблазн бросать одежду, а не вешать ее в шкафу.

Если вам нужно сиденье, чтобы было легче одеваться, лучшим вариантом станет скамейка для хранения вещей в нижней части кровати или табурет.

Объемный комод

Большой белый комод, который занимает много места / Фото Cotswold Company

"В современных домах есть много больших шкафов, которые встроены и не мешают, поэтому комоды становятся просто ненужными. Кому действительно нужен гигантский комод, который занимает всю спальню?" – говорит дизайнер и декоратор Чениз Хиндс.

Кроме того, в ящиках комодов люди склонны хранить много лишнего. Важнейшие вещи просто теряются между хламом.

Тумба возле кровати

Потребности современных людей изменились, и теперь им не нужна большая тумба с лампой возле кровати. Достаточно установить одну полку и подвесное освещение. А действительно, надо ли класть возле кровати три книги, две пары очков, напитки или лекарства? Эти вещи разве отвлекают внимание и мешают спать.