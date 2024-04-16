Надмір меблів у спальні не лише створює візуальний безлад, а й погано впливає на сон. Ось які три дуже популярні предмети варто винести зі спальні.

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Велике крісло

Якщо в коридорі крісло чи стілець дуже потрібні, щоб легше було збиратися, у спальні це зайві предмети. Вони просто "з'їдають" простір і стають ідеальним місцем для створення безладу. Адже саме на такі стільці є спокуса кидати одяг, а не вішати його в шафі.

Якщо вам потрібне сидіння, щоб було легше одягатися, кращим варіантом стане лавка для зберігання речей у нижній частині ліжка або табурет.

Об'ємний комод

Великий білий комод, який займає багато місця / Фото Cotswold Company

"У сучасних будинках є багато великих шаф, які вбудовані й не заважають, тому комоди стають просто непотрібними. Кому дійсно потрібен гігантський комод, який займає всю спальню?" – каже дизайнерка і декораторка Ченіз Хіндс.

Окрім того, в шухлядах комодів люди схильні зберігати багато зайвого. Найважливіші речі просто губляться між непотребом.

Тумба біля ліжка

Потреби сучасних людей змінилися, і тепер їм не потрібна велика тумба з лампою біля ліжка. Достатньо встановити одну полицю і підвісне освітлення. А й справді, чи треба класти біля ліжка три книги, дві пари окулярів, напої чи ліки? Ці речі хіба відвертають увагу й заважають спати.