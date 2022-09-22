По данным Европейской комиссии, здания по всей Европе потребляют 40% энергии континента и провоцируют 36% выбросов парниковых газов. Поэтому правительства делают большие ставки на модернизацию строительного фонда и сокращение энергопотребления за счет повышения эффективности зданий.

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Как Латвии удалось стать лидером по модернизации зданий в Европе

Кредитное подразделение Европейского союза в период с 2017 по 2021 год предоставило финансирование проектам городского развития на сумму более 96 миллиардов евро. Помощь предложили 27 государствам-членам ЕС, чтобы простимулировать собственников жилья до модернизации зданий. Так, Литва потратила на улучшение энергоэффективности более 1 млрд. евро.

Напомним. Реконструкция построек страны началась еще в 2007 году. Тогда в Литве действовала программа "Общая европейская поддержка устоявшихся инвестиций в городах". На первом этапе было выделено 173 миллиона евро из Европейских фондов для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и студенческого жилья. На втором этапе к 2020 году эта программа была расширена до 250 миллионов евро грантов.

Уже к концу 2020 года более 1 000 зданий получили ссуды на реконструкцию. Это означает, что сейчас около 50 тысяч домохозяйств могут экономить на электроэнергии.

Эксперты Европейской комиссии отмечают, что модернизация с заменой окон и теплоизоляцией, солнечными и геотермальными системами отопления и застекленными балконами, снизила расходы на отопление зданий на 80%. Особенно это актуально сейчас, когда цены на энергоресурсы выросли после вторжения россии в Украину.

Модернизация по-литовски

Литовский город Мариямполе, в котором проживает 34 тысячи жителей, называют "столицей реконструкции". Владельцы более 10% многоквартирных домов решили проинвестировать в модернизацию.

Сегодня модернизация построек является приоритетной задачей по всей стране. Старые советские и другие многоквартирные дома, большинство из которых построены до 1993 года, составляют 66% жилищного фонда Литвы. В то же время, потребление электроэнергии домохозяйствами в стране значительно превышает средние показатели по Европе. К тому же недавно Литва зависела от российского газа.

Пока еще 30 000 многоквартирных домов по всей Литве нуждаются в ремонте. Однако не все собственники жилья с готовностью идут на соглашение с государством. Некоторые из них не видят выгоду от инвестирования в модернизацию. Они считают, что для окупаемости вложения может потребоваться много времени.

Модель Литвы, которая также стала успешной в Греции и Португалии, пока не активно используется в других странах ЕС. Однако Европейская комиссия продолжает популяризировать мнение, что реновация зданий – это существенный вклад в изменение качества жизни.