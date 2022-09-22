За даними Європейської комісії, будівлі по всій Європі споживають 40% енергії континенту та провокують 36% викидів парникових газів. Тому уряди роблять великі ставки на модернізацію будівельного фонду та скорочення енергоспоживання коштом підвищення ефективності будівель.

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Як Латвії вдалося стати лідером з модернізації будівель в Європі

Кредитний підрозділ Європейського союзу у період з 2017 по 2021 рік надав фінансування проєктам міського розвитку на суму понад 96 мільярдів євро. Допомогу запропонували 27 державам-членам ЄС, аби простимулювати власників житла до модернізації будівель. Так, Литва витратила на покращення енергоефективності понад 1 мільярд євро.

Нагадаємо. Реконструкція будівель країни розпочалася ще у 2007 році. Тоді у Литві діяла програма "Спільна європейська підтримка усталених інвестицій у містах". На першому етапі було виділено 173 мільйони євро з Європейських фондів для підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків і студентського житла. На другому етапі до 2020 року ця програма була розширена до 250 мільйонів євро грантів.

Вже до кінця 2020 понад 1 000 будівель отримали позики на реконструкцію. Це означає, що зараз близько 50 тисяч домогосподарств можуть економити на електроенергії.

Експерти з Європейської комісії зазначають, що модернізація з заміною вікон та теплоізоляцією, сонячними та геотермальними системами опалення та заскленими балконами, знизила витрати на опалення будівель на 80%. Особливо це актуально зараз, коли ціни на енергоресурси зросли після вторгнення росії в Україну.

Модернізація по-литовськи

Литовське місто Маріямполе, в якому проживає 34 тисячі мешканців, називають "столицею реконструкції". Власники більш ніж 10% багатоквартирних будинків вирішили проінвестувати в модернізацію.

Сьогодні модернізація будівель є пріоритетним завданням по всій країні. Старі радянські будинки та інші багатоквартирні будинки, більшість з яких побудовані до 1993 року, становлять 66% житлового фонду Литви. Водночас споживання електроенергії домогосподарствами в країні значно перевищує середні показники по Європі. До того ж донедавна Литва залежала від російського газу.

Наразі ще 30 000 багатоквартирних будинків по усій Литві потребують ремонту. Однак не всі власники житла охоче йдуть на угоду з державою. Деякі із них не бачать вигоди від інвестування в модернізацію. Вони вважають, що для окупності вкладення може знадобитися багато часу.

Модель Литви, яка також стала успішною у Греції та Португалії, поки що не активно використовується в інших країнах ЄС. Однак Європейська комісія продовжує популяризувати думку, що реновація будівель – це істотний внесок у зміну якості життя.