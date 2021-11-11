Локдаун обвалил спрос на жилье: когда ждать оживления рынка недвижимости

В третьем квартале 2021 года, средние цены на квартиры в новостройках Украины выросли примерно на 1,5%. Это свидетельствует о начале стабилизации цен. При этом, в некоторых городах, например, Днепре, стоимость жилья начала снижаться.

Темпы роста цен снизились также в новостройках Киева и Львова. Только в Одессе и Харькове рост средних цен на первичном рынке в сентябре превысил аналогичный показатель за предыдущий месяц.

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Гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев отмечает, что темпы подорожания жилья в новостройках постепенно снижаются. Рынок стабилизируется.

Динамика средних цен на первичном рынке жилья по Украине / Инфографика "Увекон"

Какое жилье может подорожать во время локдауна

Однако есть на рынке категория жилья, которая может дорожать при условии дальнейших ограничений. Это новостройки, которые имеют рыночные преимущества, в частности ЖК со школой, детским садом, торгово-развлекательными заведениями и общественным пространством.

Эксперты отмечают, что новостройки, не отвечающие этим критериям, могут снижаться в цене.

На сколько просядет рынок

Сокращение количества потенциальных покупателей наблюдается еще со второй половины сентября. По прогнозам экспертов, в ноябре снижение спроса на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины может составить 20%.

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Президент АСНУ Юрий Пита считает, что до конца декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.

Несмотря на то, что для вакцинированных граждан фактически не введены ограничения для инвестирования в первичный рынок жилья, активный негативный информационный фон относительно уровня заболеваемости COVID станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5 – 2 месяца,

– считает эксперт.

По его мнению, новые форс-мажорные обстоятельства могут также отразиться на динамике строительства. По его данным, в Киеве временное замедление строительных работ возможно у 30% возводимых объектов. Во Львове и Харькове этот показатель может быть выше 35%, в Днепре и Одессе – более 25%.

"По итогам октября в крупнейших городах страны лишь немногим более 50% компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов. До сих пор на первичном рынке есть значительные риски для вложения средств, а пандемия еще и обостряет их. Поэтому интерес потенциальных покупателей к тому или иному ЖК будет зависеть еще и от активности ведения строительства", – рассказал Юрий Пита.

На вторичном рынке жилья Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы, по прогнозу Питы, в ноябре ожидается снижение спроса в пределах 17 – 20%. Спрос на популярные квартиры площадью до 50 квадратов в домах советской застройки снизятся всего на 5 – 7%.

Как снижение спроса повлияет на цены

Первичный рынок жилья возобновится только в феврале 2022 года / Фото Rawpixel

В ближайшие 2 месяца колебание стоимости квадрата на первичном рынке жилья в крупнейших городах не превысит 0,5 – 1%, что будет являться главным показателем ценовой стабилизации. При этом потенциальные инвесторы, которые оплатили 100% суммы, могут рассчитывать на так называемое "скрытое" снижение стоимости 1 квадратного метра до 10 – 15% в зависимости от характеристик объекта.

При этом эксперты уверены, что на вторичном рынке жилья цены практически не изменятся.

"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших областных центрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. В 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. У 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3 – 5%, а ситуативное снижение цен 3% прогнозируется только в 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей", – рассказал Пита.

Когда ждать возвращения покупателей на рынок

Юрий Пита считает, что первичный рынок жилья возобновится только в феврале 2022 года. На вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полной реализации отсроченных на время новых ограничений сделок.