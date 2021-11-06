Об этом в разговоре с UBR сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины Юрий Пита. Рассказываем о возможных рисках.

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По итогам первой недели локдауна особых изменений на рынке недвижимости не произошло. Следует понимать, говорят эксперты, что фактических ограничений для заключения сделок не существует.

Это важно подчеркнуть. В то же время, количество сделок на вторичном рынке со второй половины сентября снизилось в среднем на 15%. Но на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 квадратных метров в хорошем техническом состоянии и в удачных локациях спрос снизился всего на 5 – 7%, – отметил Юрий Пита.

Подобная тенденция сохранится до конца года без привязки к "красным" зонам страны.

Еще в июле риелторы отмечали, что спрос на покупку практически исчерпан. По этой причине рост цен до конца года маловероятен.

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Конечно, первая неделя не демонстрирует особых изменений. Но если локдаун затянется больше месяца, спрос на вторичном рынке может сократиться на 20%, прогнозирует глава АСНУ. Но покупатели не откажутся от приобретения жилья, они отложат покупку квартир "до лучших времен". Отложенный спрос будет реализован через 1 – 1,5 месяца после стабилизации ситуации с заболеваемостью и отменой пандемических ограничений.

При этом, по словам эксперта, спрос на сегмент аренды реализован практически полностью. Цены достаточно стабильны и в ближайшие 3 недели изменений не предвидится.