В Лондоне разгорелся скандал из-за продажи сада: при чем здесь Хью Грант и Джулия Робертс

В Лондоне произошел скандал из-за старинного сада, который расположен в районе Ноттинг-Хилл. Участок находится в нескольких минутах ходьбы от места, где голливудские звезды Хью Грант и Джулия Робертс снимались в фильме "Ноттинг-Хилл".

Сейчас его выставили на продажу, однако это привело к недовольству богатых жителей района. Что произошло – читайте ниже.

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Что спровоцировало скандал

Старинный сад, который был создан в 1856 году, расположен в парке Принцесс-Сквер. В нем оборудованы площадки для детей, а также высажено много деревьев, цветов и растений.

Сад долгие годы связывают с Джулией Робертс и Хью Грантом / Фото Daily Mail

Участок находится возле сада, где известные актеры Джулия Роберт и Хью Грант снимались в фильме "Ноттинг-Хилл" в 1999 году.

Владельцами сада являются трое людей, которые готовы его продать за 5 миллионов фунтов стерлингов (около 7,07 миллиона долларов или 194,4 миллиона гривен) – риелторы уже занимаются вопросом. Это вызвало недовольство обеспеченных местных жителей.

К саду имеют доступ сотни местных жителей / Фото Daily Mail

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Дело в том, что несколько сотен жителей ежегодно оплачивают содержание сада. Сумма составляет 400 фунтов стерлингов (566 долларов или 15,5 тысячи гривен) в год.

Жители опасаются, что после продажи не смогут посещать любимое место / Фото Daily Mail

Они обеспокоены, что после продажи будут лишены доступа к "превосходно ухоженному и хорошо сохранившемуся" месту.

Владельцы готовы продать известный участок за 7,07 миллиона долларов / Фото Daily Mail

В то же время риелторы, которые ищут покупателя, считают сделку уникальной возможностью. Ведь новый владелец получит в распоряжение сад в центре Лондона площадью в один акр (более 4 тысяч квадратных метров).