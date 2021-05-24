Зараз його виставили на продаж, однак це призвело до невдоволення багатьох жителів району. Що сталося – читайте нижче.

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Що спровокувало скандал

Старовинний сад, який було створено у 1856 році, розташований в парку Принцес-Сквер. У ньому обладнані майданчики для дітей, а також висаджено багато дерев, квітів та рослин.

Сад протягом довгих років пов'язують з Джулією Робертс і Х'ю Грантом / Фото Daily Mail

Ділянка знаходиться біля саду, де відомі актори Джулія Роберт і Х'ю Грант знімалися у фільмі "Ноттінг-Хілл" у 1999 році.

Власниками саду є троє людей, які готові його продати за 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 7,07 мільйона доларів чи 194,4 мільйона гривень) – рієлтори вже займаються питанням. Це викликало невдоволення забезпечених місцевих жителів.

До саду мають доступ сотні місцевих жителів / Фото Daily Mail

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Річ у тім, що кілька сотень жителів щорічно оплачують утримання саду. Сума становить 400 фунтів стерлінгів (566 доларів або 15,5 тисяч гривень) на рік.

Жителі побоюються, що після продажу не зможуть відвідувати улюблене місце / Фото Daily Mail

Вони стурбовані, що після продажу будуть позбавлені доступу до "місця, яке чудово доглянуте й добре збереглося".

Власники готові продати відому ділянку за 7,07 мільйона доларів / Фото Daily Mail

Водночас рієлтори, які шукають покупця, вважають угоду унікальною можливістю. Адже новий власник матиме у розпорядженні сад у центрі Лондона площею в один акр (понад 4 тисяч квадратних метрів).