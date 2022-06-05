Об этом в своем телеграмм-канале написали разработчики приложения. По их словам, украинский бренд сменит название под международный рынок и будет называться birb.

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Как работает приложение

С помощью искусственного интеллекта birb AI предложения структурируются и переносятся на 3D-карту.

В настоящее время британский аналог имеет идентичный функционал к украинскому приложению. В частности, это 3D-карта со всеми домами города и интерфейсом для просмотра квартир.

Применение адаптировали в соответствии с британскими реалиями: изменили фильтры, параметры и источники, обозначили районы Лондона и все 270 станций метро. Кроме того, над стадионами прибавили эмблемы футбольных клубов города.

Справка:

bird – приложение для iPhone, с помощью которого в Киеве можно найти подходящее предложение по аренде жилья на 3D-карте. Программа может распознавать фейковые объявления и предупреждать пользователей о потенциальном мошенничестве.

Как выглядит обновленный интерфейс приложения: смотрите видео

Разработчики отмечают, что с помощью их применения квартиры нашли 200 тысяч киевлян. Наша версия программы включает: