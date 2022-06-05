Про це у своєму телеграм-каналі написали розробники застосунку. За їхніми словами, український бренд змінить назву під міжнародний ринок та називатиметься birb.

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Як працює додаток

За допомогою штучного інтелекту birb AI пропозиції структуруються й переносяться на 3D-карту.

Наразі британський аналог має ідентичний функціонал до українського застосунку. Зокрема, це 3D-карта з усіма будинками міста та інтерфейс для переглядання квартир.

Застосунок адаптували відповідно до британських реалій: змінили фільтри, параметри та джерела, позначили райони Лондона та всі 270 станцій метро. Крім того, над стадіонами додали емблеми футбольних клубів міста.

Довідка:

bird – додаток для iPhone, за допомогою якого у Києві можна знайти відповідну пропозицію з оренди житла на 3D-карті. Програма може розпізнавати фейкові оголошення та попереджати користувачів про потенційне шахрайство.

Як виглядає оновлений інтерфейс застосунку: дивіться відео

Розробники наголошують, що за допомогою їхнього застосунку квартири знайшли 200 тисяч киян. Наша версія програми включає: