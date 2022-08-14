Среди номинантов 9 украинских проектов. Большинство из них входят в категорию "Дизайн". Также в списке присутствуют интерьеры ресторанов и баров.

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Категория "Интерьер"

Согласно оценкам международного жюри, в лонглист подкатегории "Интерьер малого пространства" попали два украинских проекта. Среди них – Grogol Apartment от бюро Mirzoyan Nastya в историческом доме XIX века в Киеве и Suprematic Apartment – монохромный интерьер от студии Svitanok.



Grogol Apartment / Фото Евгений Авраменко



Suprematic Apartment / Фото Марта Терех

Две работы украинцев отметили также в подкатегории "Интерьеры ресторанов и баров". Речь идет о Dot Coffee Station 1 от YOD Group в Киеве, а также Terra от YOD Group в Винниках Львовской области. Проект является частью комплекса Emily Resort.

Dot Coffee Station 1 / Фото Андрей Безуглов

Ресторан Terra / Фото Евгений Авраменко

Устойчивость

В лонглист в подкатегории "Экологический интерьер" вошел проект Fresh Black Roastery and Bar от Loft Buro в Рейтарском Circl – постмодернистическом здании 1985 года, в которое вдохнули новую жизнь.



Fresh Black Roastery and Bar / Фото:Loft Buro

Дизайн

В категорию "Дизайн" вошли 4 проекта, родом из Украины. Два из них сразятся за первенство в подкатегории "Дизайн архитектурного освещения". Первым претендентом на победу стал бульвар на Южной улице в Днепре от Expolight, второй – от той же команды – синагога Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

Освещение бульвара в Днепре / Фото Expolight

Babyn Yar Holocaust Memorial Center / Фото Expolight

В подкатегорию "Дизайн мебели" попали полки от Svitanok.



Модульные полки от Svitanok / Фото Артем Захарченко-Галицкий

В подкатегорию "Дизайн одежды" вошли наряды-трансформеры Uni 6-Way Transforming Piece от Dzhus